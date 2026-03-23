女優広瀬すず（27）が23日、都内でサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に出席した。「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズの新作「プレモル子ちゃん・一新」編を、23日から放送する。広瀬は「プレミアムなまるちゃん」役で出演した。昨年2月から同シリーズのCMが始まり、原作と同じ静岡県で育った広瀬は「反響がすごかった。静岡県民としてうれしい」と話した。缶のデザ