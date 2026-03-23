JR東日本は3月28日に大井町駅直結複合施設「OIMACHI TRACKS(大井町トラックス)」をオープンする。JR東日本グループ初のサービスレジデンス、オフィス、ホテル、そして映画館やサウナ、飲食店など商業施設と住む人・働く人・訪れる人の心豊かな暮らしを支える様々な用途を取り揃え、さらに発災時には広域避難場所として開放する広場も備える。2029年には隣接地に品川区新庁舎も完成予定｡「OIMACHI TRACKS(大井町トラックス)」○"都