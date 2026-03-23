託された役割は、クラブの未来をつなぐことだ。アビスパ福岡のＭＦ北島祐二（２５）は今季、塚原真也監督の新体制で副キャプテンを任された。福岡出身でクラブのアカデミーからトップチームに昇格した生え抜きの存在。チームの中心として期待される中、覚悟と今季への思いを語った。――塚原監督の新体制で求められる役割と、副キャプテンとしての意識は北島副キャプテンとして若手と中堅、ベテランをつなぐ役割があると思