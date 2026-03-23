Image: Raymond Wong / Gizmodo US 今月中旬に発売されたNothing（ナッシング）のバジェットヘッドホン Nothing Headphone (a)。より軽く、カラフルに。3万円を切った｢Nothing Headphone (a)｣昨年リリースされたNothing初のヘッドホンHeadphone (1)をベースに、お手ごろ価格に落とし込んだ端末で、カラフルなデザインが魅力です。両モデル共に日本展開あり。Headphone (a)は2万7800円、Headp