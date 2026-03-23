目指すワールドワイドの姿とは――。２月２５、２６日に台湾遠征を行ったソフトバンク。海外でのプレーは選手にとって大きな刺激となったが、それは球団にとっても同様だった。台湾野球の大きな特徴であるチアリーダー文化を現地で感じ取ったのが「事業統括本部マーケティング企画部部長兼エンターテインメント推進部課長」を務める稲永大毅氏（４９）だ。この遠征ではホークスのチアガール「ハニーズ」の選抜メンバーたちも訪台