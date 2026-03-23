今年も、春の「無印良品週間」がスタートしました! 進学、就職、引越しと、新生活に合わせて家具や収納用品を揃えたい人も多いはず。そこで紹介したいのが、無印良品公式(@muji_net)が公開した「収納用品のサイズ一覧」です。無印良品【2026年3月最新版】収納用品のサイズ一覧無印良品【2026年3月最新版】収納用品のサイズ一覧ここまでズラーっと並んでいると、圧巻ですね。無印良品の収納用品は、どんな部屋にも馴染むシンプルな