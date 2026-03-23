いつものコーデを、もう少しオシャレに見せたい……そんなときに頼りになりそうなのが「ドット柄」。【ハニーズ】の一部店舗で展開されている大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】にも、ほどよいアクセントになりながらも上品にまとまりそうな「ドット柄アイテム」が充実しています。今回は、大人世代が取り入れやすそうなアイテムをピックアップ。春コーデにドット柄、注目です。 ドット ×