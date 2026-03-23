元オリックスのアダム・ジョーンズ氏がX更新今月開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。同国代表の右腕アンドレス・マチャド投手は、6試合に登板し防御率2.84と貢献。所属するオリックスに帰還後、目撃された光景に大物メジャー戦士が感銘を受けていた。WBCでの健闘を称えた。22日に京セラドームで行われたプロ野球のオープン戦、オリックス―阪神の試合前。マチャドに加え