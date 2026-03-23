ご近所さんに対して、知らないうちに先入観を持ってしまうことはありませんか。今回は、近所に引っ越してきた妊婦さんの意外な行動に、筆者が考えさせられたエピソードです。 引っ越してきた、若いご夫婦 最近、近所に若いご夫婦が引っ越してきました。30代前半くらいでしょうか。あいさつを交わす程度で、まだあまり話したことはありません。 ある日、奥さんのバッグについているキーホルダーに目が留まり