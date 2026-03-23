エンゼルスとのオープン戦米大リーグ・ドジャースは22日（日本時間23日）、エンゼルスとのオープン戦を行う。古巣との対戦となった大谷翔平投手は試合前、盟友マイク・トラウト外野手と対面。再会のハグにネット上のファンから熱い視線が注がれている。長く伸びた髪を切り、グラウンドに姿を見せた大谷。視線の先にいたのはトラウトだった。互いに歩み寄り、力強く手を合わせると肩を寄せ合いハグ。2018年から6年間、エンゼル