伊東純也が今季4ゴール目を決めたベルギー1部KRCゲンクは現地時間3月22日にベルギー1部ジュピラーリーグのレギュラーシーズン最終節でラ・ルヴィエールと対戦。激しい点の取り合いの末に5-5で引き分けた。プレーオフ1出場権を逃す結果となったものの、先発した日本代表FW伊東純也は今季リーグ戦4得点目を挙げるなど前線で躍動した。プレーオフ1出場に向けて勝利を目指すゲンクは前半6分に伊東のシュートのこぼれ球から先制点を