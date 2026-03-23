今日23日、熊本で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。平年より1日遅く、昨年と同じ日の開花となりました。熊本で桜(ソメイヨシノ)が開花熊本地方気象台は、今日23日、桜(ソメイヨシノ)の開花を発表しました。平年より1日遅く、昨年と同じ日の開花となりました。九州での桜の開花は、21日(土)の佐賀に続いて、2ヶ所目です。なお、今週は、このあとも九州各地で開花ラッシュとなるでしょう。日本気象協会の予想では、熊本の桜の満開は4