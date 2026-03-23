セガ フェイブの「アクぬい」シリーズに、韓国のZ世代を席巻しているSNS発のキャラクター「チェゴシム（최고심）」が登場。手のひらサイズで集めやすいコレクション仕様の「アクぬいCollectionチェゴシム」が発売されます☆ セガ フェイブ「アクぬいCollectionチェゴシム」 価格：各1,980円(税込)発売日：2026年3月19日（木）種類：全6種（うさゴシム、くまゴシム、いぬゴシム、ねこゴシム、ぱ