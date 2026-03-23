ネイチャーラボが展開する「WetBrush（ウェットブラシ）」に、ディズニー「ドリーミープリンセス」シリーズが登場。世界70ヶ国以上出会いされているヘアブラシが、ディズニープリンセスたちの世界観に包まれ、使うたびに気分華やぐデザインになりました☆ ネイチャーラボ「WetBrush（ウェットブラシ）」ディズニー「ドリーミープリンセス」シリーズ 価格：各1,848円(税込)発売日：2026年4月1日(水)種類：全5種（ベ