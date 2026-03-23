◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）前年王者のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が、１１年のキンシャサノキセキ以来史上２頭目の連覇に挑む。昨年は１番人気のナムラクレアを下して、初のＧ１タイトルを獲得した。以降は香港、イギリスを転戦。。勝利こそつかめなかったが、日本のスプリント王者として世界に挑み続けた。昨秋の２戦は思わぬ苦戦を強いられ