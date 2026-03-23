セガ フェイブのお弁当作りが楽しめる『アンパンマン おべんとうパズル』シリーズに、3種類の新グッズが登場。「コキンちゃん」「あかちゃんまん」「だだんだん」がモチーフの「おべんとうパズル」を発売します！ セガ フェイブ『アンパンマン おべんとうパズル』シリーズ 発売日：2025年2月27日（木）※新商品は2026年3月19日(木)価格：1,650円（税込）同梱内容：お弁当箱、おかずピース5個商品サイズ：幅123×高