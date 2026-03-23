西武は２３日、２年目左腕・冨士大和投手（１９）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は「６７」。冨士は大宮東から２４年育成ドラフト１位で西武に入団。今春は１軍の宮崎・南郷キャンプを完走すると、そのまま１軍に同行し、オープン戦は４試合に登板して防御率５・８７の成績だった。