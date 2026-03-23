ＡＩ短編ドラマ「霍去病」の静止画像。（武漢＝新華社配信）【新華社武漢3月23日】中国湖北省武漢市のクリエーター、楊涵涵（よう・かんかん）さんは3月初め、自分たちが1カ月前に公開した人工知能（AI）短編ドラマ『霍去病（かく・きょへい）』が海外のSNSで話題になっていることを知った。AI技術を用いて制作したこのドラマは、2千年以上前の漢王朝時代に漠北（ゴビ砂漠の北）へ遠征して匈奴（きょうど）と戦った若き将軍、