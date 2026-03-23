女優の広瀬すずが２３日、都内でサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」新ＣＭ発表会に伊藤沙莉、オダギリジョー、津田健次郎とともに登場した。新ＣＭは「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というシリーズの最新作。昨年から同ＣＭシリーズの「プレミアムなまるちゃん」を務め、今年で２年目を迎える広瀬は「ＣＭの反響もありますし、私もまるちゃんと同じ静岡県出身で地元が一緒なので、静岡県民としてうれし