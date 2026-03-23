２２日、山東省海陽市沖から打ち上げられる運搬ロケット「捷竜３号」。（海陽＝新華社配信／郭金祺）【新華社海陽3月23日】中国山西省の太原衛星発射センターは22日午後11時49分（日本時間23日午前0時49分）、低軌道ナビゲーション強化システム衛星「微厘空間02組」を搭載した運搬ロケット「捷竜3号」を山東省海陽市沖の海域から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。２２日、山東省海陽市沖から打ち上