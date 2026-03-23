タレントの板野友美が、4歳になる長女のために実践しているこだわりの朝食作りを明かし、元AKB48の同期である峯岸みなみを驚かせた。【映像】板野友美と4歳長女の顔出し2ショット＆手の込んだ朝ごはん3月22日放送のABEMA『秘密のママ園』では、2児の母である野村佑香の密着VTRを受け、スタジオのママタレントたちがそれぞれの家庭の食卓事情について語り合った。VTRの中で野村が娘のリクエストに応えてホットサンドを作る姿を