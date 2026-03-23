Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映中で、7月29日にはBlu-ray＆DVDが発売となる。集大成となる本作上映期間中に、キャラクターやキャストが登壇するイベントの実施が決定した。【写真】細部調＆ブーケの場面写真3月28日、29日には関東、関西にて本作にも登場するレジェンド3戦士、歴戦のスーパー戦隊レッドのボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオ