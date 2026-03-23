グローバルバンド・ONE OK ROCKが、結成20周年イヤーの昨年、世界ツアーの日本公演として開催された横浜・日産スタジアムでのライブが、映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』として劇場公開される。4月17日の日本公開を皮切りに、順次世界各国で上映される予定だ。そんな本作の特別予告が解禁となった。【動画】限界を超えたメンバーたちの生身の姿を映し出す特別予告本作は、2025年8月31