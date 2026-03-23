90年代に「チャイドル」として一世を風靡した俳優の野村佑香（42）が、9歳と7歳になる娘たちの教育方針を明かした。【映像】野村佑香の2人の娘＆4LDKの自宅3月22日放送のABEMA『秘密のママ園』では、有名人の子育て現場に密着する企画「のぞき見！隣のママ」が放送された。かつて蒼井優や新垣結衣らを輩出した雑誌『ニコラ』の看板モデルを務め、ドラマ『木曜の怪談』などで脚光を浴びた野村は、現在、9歳と7歳の娘を持つ母親