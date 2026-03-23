がんばっているのに、思うように痩せない。そんな人のために、人気ダイエットコーチの計太さんがアドバイス。今回のテーマは「環境の変化が太る原因に？」。計太さんは、新しい環境に適応する際の「ストレス」が太る原因になり得ると言います。対策は？新生活の「ストレス」が太る要因に就職や転職をして新しい職場で働き始めたり、恋人ができて生活リズムが変わったりしてからしばらく経ち、体重が増えてきたと感じる人がいるかも