女優の伊藤沙莉（31）が23日、都内でサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に出席した。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いたCMシリーズ「プレモル子ちゃん」の続編。伊藤は「プレミアムなたまちゃん」を演じる。ラベルなど、商品が一新されたことにちなみ、イベントでは自身の「一新したいこと」についても語った。最近叔母とともにクローゼットの整理を実施し