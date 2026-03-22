とちぎテレビ アジアリーグアイスホッケーのプレーオフ準決勝第３戦が２２日行われ、Ｈ．Ｃ．栃木日光アイスバックスはアウェーで韓国のＨＬアニャンと対戦し、延長戦の末、３対２で敗れ決勝進出を逃しました。 バックスは第２ピリオドに相馬秀斗が遠い位置から先制のゴールを突き刺し、第３ピリオドに古橋真来が押し込んで２対２の同点で延長戦へ。延長残り６分、反則により１人少ない状況