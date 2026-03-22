とちぎテレビ プロバスケットボールの東アジアの頂点を決める東アジアスーパーリーグの決勝が２２日マカオで開かれ、宇都宮ブレックスは、台湾の桃園パウイアン・パイロッツに９０対８１で逃げ切り、初優勝を果たしました。 ブレックスは、比江島、高島が５本連続で３Ｐシュートを決めて１５対０とスタートダッシュに成功すると第１クオーターを３９対１３と圧倒。その後