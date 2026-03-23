春のセンバツ高校野球に出場する佐野日大は、２３日の初戦を前に兵庫県西宮市で練習を行いました。 佐野日大は兵庫県西宮市の野球場で２３日の初戦に向けた最後の練習を行い麦倉洋一監督をはじめ、中村盛汰キャプテンなど選手たちが参加しました。 バッティングや投球練習が行われ選手たちは引き締まった表情で声を掛け合いながら汗を流しました。 佐野日大は２３日の第３試合で三重県の三重との初戦に臨みます。