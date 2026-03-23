きのう（22日）未明、三豊市仁尾町で住宅と隣接する納屋を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかっています。 きのう午前4時ごろ、三豊市仁尾町仁尾の木下譲さん（58）の家から火が出ていると119番通報がありました。消防が消火にあたりましたが、鎮火までには約7時間半かかり、木造平屋の木下さんの住宅1棟約245平方メートルが全焼。さらに隣接する納屋の一部も焼けました。また、この火事で焼け跡から1人の遺体が