トラックの運転免許「じつは4つあります」いすゞ自動車が2024年より販売している小型トラック、エルフミオ。普通免許で運転できるトラックで、当初いすゞが設定していた年間平均販売台数をオーバーするほどの販売台数を誇っています。【画像】これが「それぞれの免許」で運転できるトラックです！ただ、「普通免許ならば自分も持っているからすぐトラックドライバーになれる」と、勇み足でその道を志すとミスマッチになる可能