GoogleがAndroidのエコシステムにおける開放性と安全性の両立を目指し、未認証の開発者によるアプリのサイドロードをより安全に行うための新機能「Advanced Flow」の詳細を発表し、2026年8月に導入する予定を明らかにしました。Advanced Flowは2025年11月に発表された機能で、2025年8月に発表された開発者認証要件の導入をスムーズにするための安全な妥協案として位置づけられています。Android Developers Blog: Android develope