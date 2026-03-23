◆米大リーグオープン戦アストロズ―カージナルス（２２日、米フロリダ州ウェストパームビーチ＝カクティ・パーク）カージナルスのＪ・ウォーカー外野手（２３）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦のアストロズ戦で「ロボット審判」の恩恵を受けた“仕切り直し弾”を放った。１点を追う３回先頭で迎えた第１打席。カウント２―２から右腕Ｃ・ハビエル投手の９２・１マイル（約１４８・２キロ）の外角直球を見逃すと、球