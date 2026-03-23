女優・寺島しのぶが、長男の歌舞伎俳優・尾上眞秀（まほろ、１３）のプライベートショットを公開し、そのイケメンぶりが話題となっている。寺島は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「中学生って大変だよな」と記し、真剣な表情で勉強する眞秀の横顔が、鏡に映っている写真を投稿した。続けての更新では、京都・南座の前に立つ姿やスイーツを頬ばる眞秀のショットをアップした。これらの投稿には「大きくなりました