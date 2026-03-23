◆センバツ第５日▽１回戦東北−帝京長岡（２３日・甲子園）３年ぶり２１度目の出場となった東北（宮城）。初出場の帝京長岡との初戦を迎えた。ダルビッシュ有（現・パドレス）を擁した２００４年の第７６回大会以来となる春１勝を目指す東北の三塁側アルプスには、テレビＣＭでおなじみの「夢グループ」の石田重廣社長（６７）の姿もあった。同氏は昨夏から東北で理事を務める。プロ野球選手を目指して同校の野球部に入部