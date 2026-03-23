（MCU）『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』では、前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）で全世界から自身の記憶を消し去ったピーター・パーカーの、孤独な戦いの続きが描かれている。 彼は愛し合ったMJからも忘れ去られ、今では赤の他人として、かつての恋人を近くで見守ることしかできない日々を送っていた。そんな“新たなる日々”の中で、ピ&