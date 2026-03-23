【THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展】 2026年秋 開催予定 場所：東京・渋谷 東北新社は、展覧会「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」を東京・渋谷にて2026年秋に開催する。 サバイバルホラーゲーム「バイオハザード」シリーズの30周年を記念した世界初の大型展覧会が開催決定。カプコンの協力と監修のもと、これまでの恐怖と感染の歴史を紐解きながら