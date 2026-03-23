BTSのVが、“完全体”でのカムバックを華やかに飾った。Vは光化門（クァンファムン）でのカムバックステージを終えた直後にライブ配信を通じてファンと直接交流し、感動の余韻を繋いだ。【関連】現地レポート/BTSの完全体復活の衝撃(写真10枚)BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、21日にソウル・光化門広場で開催された「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を通じて新曲新曲のステージを初披露した。2022年10月