BTSのJINが、30代に入ってから変化した心境を明かした。3月22日、YouTubeチャンネル「人生84」に公開された「JINと共に」という動画にJINが出演した。【写真】現地レポート！“BTS完全体復活”の衝撃動画でJINはアルバム制作などの近況を伝え、「むしろマインドがより良い方向に変わった」と、仕事に対する心境の変化を語った。（画像＝「人生84」キャプチャ）JIN（左）とキアン84さらに、「昔は7年ほど活動してやめるつもりだった