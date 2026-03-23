【S.H.Figuarts ギャバン・ルミナス】 近日詳細公開予定 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ギャバン・ルミナス」の商品化を発表した。 本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」に登場する金色のギャバン「ギャバン・ルミナス」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。劇中のコンバットスーツが再現され、肩回りのアーマ}