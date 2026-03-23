２２日、松花江の上空を朝日を受けて飛ぶ渡り鳥。（ハルビン＝新華社配信／張樹）【新華社ハルビン3月23日】中国黒竜江省ハルビン市を流れる松花江に多数の渡り鳥が飛来した。凍った川面で羽を休め、水中で戯れ、餌を探す姿は、春の息吹を感じさせる。２２日、松花江を泳ぐマガモ。（ハルビン＝新華社配信／張樹）２２日、松花江で餌を探す渡り鳥。（ハルビン＝新華社配信／張樹）２２日、松花江で羽を休める渡り鳥。（ドローン