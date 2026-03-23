２２日、米中貿易全国委員会代表団と会見する何立峰氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京3月23日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は22日午後、米中貿易全国委員会代表団と北京で会見した。