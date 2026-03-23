【新華社遵義3月23日】中国貴州省遵義市匯川（かいせん）区でこのほど、広大な菜の花畑が一斉に満開となった。「黄色いじゅうたん」が川や村、道路と見事なコントラストを成し、美しい田園風景がどこまでも広がっている。（記者/劉勤兵、陳壮壮）