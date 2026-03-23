季節の変わり目や環境の変化でゆらぎがちな肌に、新しいアプローチを♡Yunthから誕生した「生AZ美容液」は、高濃度の生アゼライン酸を配合した注目の“生”美容液。個包装タイプでいつでもフレッシュに使えるのも魅力です。攻めと守りのケアを両立し、敏感に傾きやすい肌をやさしく整えてくれる、頼れる一本が登場しました♪ W肌管理成分で攻めと守りケア 「生AZ美容液」は、純度100％の生アゼライン酸⁴と5種