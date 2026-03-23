週明けの日経平均株価はイラン情勢の悪化で原油の先物価格が高止まりする中、大きく下落しています。【映像】日経平均株価の変動きょうの日経平均株価はおよそ900円値下がりして取引が始まると徐々に下げ幅を拡大し、下げ幅は一時、2600円を超えました。背景にあるのはイラン情勢の悪化です。トランプ大統領が21日、「48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければイランの発電所を破壊する」とSNSに投稿するとこれに対し