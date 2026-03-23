選抜高校野球５日目の２３日、第１試合に登場した東北のアルプス席では、野球部ＯＢが今大会のために作った新曲「ＴＯＨＯＫＵＰＲＩＤＥ」が初披露された。作詞作曲したのは、ＯＢの宮田悟志さん（４１）。アップテンポのＪポップのような曲調で、最後に「東北ゴー」というかけ声で一気に盛り上がる。この日は音楽部が一回表に１曲目で演奏。野球部員らは黄色と紫のメガホンを持ち、大きく声を張り上げて「一球入魂ささげろ