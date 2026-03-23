カーリングの女子世界選手権は２２日（日本時間２３日）、カナダ・カルガリーで行われ、３位決定戦で日本代表ロコ・ソラーレはスウェーデンに５−８で敗れて４位に終わった。準優勝だった２０１６年大会以来の表彰台はならなかったが、大会終了後の振る舞いが感動を呼んだ。決勝戦はカナダ−スイスの戦いに。スイスが１点リードの第１０エンドに１点を加えて勝負を決めた。表彰式後、ロコ・ソラーレのメンバーはスイスチームに