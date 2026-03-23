日常生活や歴史的な話題の中で使っている言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした脳のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、日本の歴史に欠かせない職業の呼称から、体の感覚、さらには世界的に有名なメーカーの名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□