中国の育児用品市場で製品の使用感や満足感を重視した「体験経済」による革命が進んでおり、軽量化・スマート化・情緒的価値が商品選択の新たな基準となっています。9カ月の双子を連れて帰省する范さんは、北京のショッピングモールで4000元（約9万2000円）以上のカーボンファイバー製のベビーカーを購入しました。「値段は高いが、それだけの価値がある」と話しています。このベビー用品店の店長・薛松梅さんは、「10年前は客は、