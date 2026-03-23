剣道や柔道、弓道などの武道の技や形を披露する演武大会が22日、三重県津市で行われました。三重県武道振興会が少子化が進む中、武道振興の裾野を広げようと、2023年度から開いているものです。三重武道館で武道教室を開いている剣道や柔道、弓道、なぎなたなど、8つの武道の演目で10代から80代までの約140人が参加しました。三重県で3人目となる武道功労者表彰を受けた三重県合気道連盟・名誉会長の演武をはじめ、初心者や熟練者